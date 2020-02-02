Пентагон разместит в карантине 1000 американцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса

Руководство Министерства обороны США в субботу одобрило заявку Министерства здравоохранения и социальных служб об оказании помощи в размещении 1000 американцев, которые должны быть помещены в карантин после эвакуации из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

В заявлении Пентагона говорится, что Министерство здравоохранения и социальных служб попросило Минобороны предоставить несколько помещений, в которых в индивидуальных комнатах могут быть размещены по меньшей мере 250 человек. Предварительный срок окончания размещения людей в карантине – 29 февраля.

Минобороны будет отвечать только за предоставление помещений. Оказанием помощи и транспортировкой людей, отправляемых в карантин, будет заниматься Минздрав.

Пентагон может предоставить четыре военные базы для размещения людей в карантине – две из них находятся в Калифорнии, кроме того, эвакуированных американцев могут разместить на базах в Техасе и в Колорадо.

Между тем, в субботу стало известно о восьмом случае заболевания коронавирусом в США. Пациент, у которого диагностировали вирус, вернулся в Массачусетс из китайской провинции Хубэй, сообщили в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний. Имя заболевшего человека и другие подробности пока не известны.

Жертвами нового коронавируса уже стали 259 жителей Китая, сообщили в субботу во Всемирной организации здравоохранения.

Почти все пациенты, у которых был диагностирован вирус в США, заболели во время посещения китайского города Ухань. На этой неделе стало известно о первом случае передачи коронавируса от человека к человеку на территории США. Это произошло в штате Иллинойс.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Руководство Министерства обороны США в субботу одобрило заявку Министерства здравоохранения и социальных служб об оказании помощи в размещении 1000 американцев, которые должны быть помещены в карантин после эвакуации из Китая в связи со вспышкой коронавируса. В заявлении Пентагона говорится, что Министерство здравоохранения и социальных служб попросило Минобороны предоставить несколько помещений, в которых в индивидуальных комнатах […]