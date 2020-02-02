На посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля

В кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске произошло обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. метров», – приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.
Представитель министерства уточнил, что, по предварительным данным, раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе.
По словам источника в экстренных службах региона, из-под завалов обрушившейся кровли извлекли тело погибшей девушки. «Извлечено тело девушки, погибла», – сказал источник.
Тем временем в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что из-под завалов обрушившейся кровли кафе в Новосибирске извлечены три человека, около 200 человек эвакуировались самостоятельно.
«Под завалами могут еще находиться люди», – сказали в ведомстве.
Обстоятельства обрушения устанавливаются. На месте работают 80 человек, ведется разбор завалов.
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Последнее: В кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске произошло обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС. «В раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. метров», – приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС. Представитель министерства уточнил, что, по предварительным данным, раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе. По словам источника в экстренных службах региона, из-под […]
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