На посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля

На посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля

02.02.2020, 1:12, Новости дня

В кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске произошло обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. метров», – приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

Представитель министерства уточнил, что, по предварительным данным, раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе.

По словам источника в экстренных службах региона, из-под завалов обрушившейся кровли извлекли тело погибшей девушки. «Извлечено тело девушки, погибла», – сказал источник.

Тем временем в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что из-под завалов обрушившейся кровли кафе в Новосибирске извлечены три человека, около 200 человек эвакуировались самостоятельно.

«Под завалами могут еще находиться люди», – сказали в ведомстве.

Обстоятельства обрушения устанавливаются. На месте работают 80 человек, ведется разбор завалов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске произошло обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС. «В раздевалке кафе на бульваре Молодежи произошло обрушение кровли на площади 240 кв. метров», – приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС. Представитель министерства уточнил, что, по предварительным данным, раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе. По словам источника в экстренных службах региона, из-под […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика