Кайли Дженнер поделилась ранее неизвестными кадрами в честь дня рождения дочери Сторми

Ровно два года назад, 1 февраля 2018 года на свет появилась дочь Кайли Дженнер и Трэвис Скотта, внучка Крис Дженнер — Сторми. Празднование ее дня рождения началось еще в прошлые выходные: тогда Кайли и Трэвис устроили массовый культ-поход в детский парк развлечений Disney World в Орландо. Вместе с ними на горках покатались Кортни Кардашьян с дочерью Пенелопой, их мама Крис Дженнер с бойфрендом Кори Гэмблом, дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста — Норт, а также подруга Кайли Айрис Палмер со своей дочерью.

Также в преддверии знаменательной даты Кайли сделала дочери большой подарок — выпустила линию косметики, названную в ее честь. Кстати, продажа продуктов из линейки начала сегодня. В линейку, украшенную пастельными рисунками бабочек и именем Сторми, написанным блестящими буквами, входят несколько наборов румян, матовая жидкая помада, тени и блеск для губ. Однако, чтобы стать их счастливой обладательницей, придется сильно постараться — первая коллекция Кайли была распродана за 30 секунд от начала продаж. Новой линейке предрекают успех не меньший.

А пару часов назад молодая мама сделала в своем Instagram большой пост с трогательным поздравлением и опубликовала с десяток кадров, которых раньше никто нигде не видел:

И вот ей уже два годика! С днем рождения, моя Сторми. Все эти последние дни, сколько у меня была еще годовалая дочка, я пыталась замедлить время, остановиться и запомнить все черты ее маленького личика, запомнить эти ножки, мне хотелось обнимать и лелеять ее каждую минуту. Меня накрывают эмоции, когда я осознаю, что время бежит так быстро. Но, с другой стороны, я не могу дождаться, когда увижу ее взрослой, хочу увидеть ее достижения. 1 февраля 16 часов 43 минуты — время, когда моя жизнь изменилась навсегда Мы были предназначены друг для друга. Сторми, ты скрасила все мои дни.

У малышки Сторми, дочери Кайли Дженнер и Тревиса Скотта, есть все, о чем могут мечтать девочки от мала до велика: наряды от ведущих дизайнеров, коллекция сумочек (еще когда Сторми была совсем крохой, Кайли подарила ей мини-вариант легендарной модели Hermes за 7700 долларов и сумочку Louis Vuitton), шикарный особняк, пусть пока и игрушечный, — рождественский презент бабушки Крис Дженнер и, конечно, тысячи подписчиков в соцсетях. В свои без малого два года Сторми даже успела засветиться на обложке глянцевого журнала и стала одним из самых юных сноубордистов на склонах Аспена. Только вот все это не возместит отсутствие полноценной семьи: в октябре ее звездные родители Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. Тогда же реалити-звезда подтвердила разрыв, но написала в соцсетях, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь — в приоритете.

Позже их всего раз видели вместе: Кайли с дочкой посетила его выступление на музыкальном фестивале Astroworld. А сама девочка регулярно гостит у папы.

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Последнее: Ровно два года назад, 1 февраля 2018 года на свет появилась дочь Кайли Дженнер и Трэвис Скотта, внучка Крис Дженнер — Сторми. Празднование ее дня рождения началось еще в прошлые выходные: тогда Кайли и Трэвис устроили массовый культ-поход в детский парк развлечений Disney World в Орландо. Вместе с ними на горках покатались Кортни Кардашьян с […]