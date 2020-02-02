Ермак о возвращении Крыма: Было бы нечестно сказать, что знаю стопроцентный выход

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока не знает, каким образом оккупированный Россией Крым можно вернуть в состав Украины. Об этом он заявил в интервью проекту «KRYM – Критичне мислення», опубликованном 1 февраля.
”Я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации”, – отметил Ермак.
Он также подчеркнул, что “Крым – это Украина”. “Мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию”, – заверил помощник президента Владимира Зеленского.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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