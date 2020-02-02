«Решила всем показать свое истинное лицо»: Ксения Собчак предстала перед подписчиками в образе Бабы-Яги

«Решила всем показать свое истинное лицо»: Ксения Собчак предстала перед подписчиками в образе Бабы-Яги

02.02.2020, 1:04, Разное

Телеведущая Ксения Собчак предстала перед подписчиками в образе Бабы-Яги. Снимок с ироничными замечаниями она выложила в своем Instagram.
Уродливый грим и гримасы буквально преобразили известную личность. Некоторые фолловеры даже не узнали своего кумира, посчитав, что ошиблись страницей. Слабонервные решили отписаться от аккаунта Собчак. Наиболее стойкие после прочтения хэштега поняли, что она «входит в образ» и готовится к участию в новом проекте, интригуя публику. Содержанием текста телеведущая подсказала хейтерам, в каком направлении нужно строить свои насмешки, что они, не долго думая, и сделали. Некоторые объяснили, что она просто смыла макияж, показав настоящее лицо на видео, у других не нашлось слов «восхищения» на русском языке, и они воскликнули «Мама Мия», третьи просто оформили «комплимент» в стиле самой исполнительницы, написав: «Хороша и естественна необыкновенно!»

Но Ксения Собчак стойко умеет держать удар, что было отмечено наблюдательным комментатором, который даже собрался у неё этому поучиться. Призыв ведущей наслаждаться был воспринят всеми, кто побывал у неё в гостях.



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Последнее: Телеведущая Ксения Собчак предстала перед подписчиками в образе Бабы-Яги. Снимок с ироничными замечаниями она выложила в своем Instagram. Уродливый грим и гримасы буквально преобразили известную личность. Некоторые фолловеры даже не узнали своего кумира, посчитав, что ошиблись страницей. Слабонервные решили отписаться от аккаунта Собчак. Наиболее стойкие после прочтения хэштега поняли, что она «входит в образ» и […]

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