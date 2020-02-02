Пентагон собрался отправлять заразившихся коронавирусом на военные базы

Министерство обороны США предоставит военные базы для размещения 1 тыс. человек, которых могут поместить на карантин после возвращения в Соединенные Штаты из зарубежных поездок в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
По словам официального представителя Пентагона, для размещения заразившихся выбраны военные объекты и базы в штатах Колорадо, Техас и Калифорния, передает ТАСС.
«Министр обороны [Марк] Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тыс. человек, которых может понадобиться разместить на карантин после их возвращения из зарубежных поездок в связи с новым коронавирусом. Согласно этому запросу, Пентагон будет оказывать лишь помощь в размещении», – сообщил Хоффман.
Согласно последним оценкам, на территории США находятся восемь человек, заболевшие пневмонией нового типа. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два – в Иллинойсе, один – в Аризоне, один – в штате Вашингтон и столько же – в Массачусетсе.
Накануне в США ввели режим ЧС в связи с распространением коронавируса нового типа, а побывавшим в Китае иностранцам запретили въезд в Соединенные Штаты.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.
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Последнее: Министерство обороны США предоставит военные базы для размещения 1 тыс. человек, которых могут поместить на карантин после возвращения в Соединенные Штаты из зарубежных поездок в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По словам официального представителя Пентагона, для размещения заразившихся выбраны военные объекты и базы в штатах Колорадо, Техас и […]
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