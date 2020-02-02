На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается до +13 °С – синоптик

В течение следующей недели в большинстве областей Украины ожидается теплая погода, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“В течение недели в большинстве областей Украины ожидается +7… +13 °С, на юге Одесской области возможно до +15 °С. Периодические дожди, в южной части [Украины] и центре – с прояснениями. В Киеве в воскресенье будет ветрено, с дождем и тепло – до +7… +9 °С”, – написала она.

Диденко также посоветовала “нетерпеливым притормозить”. “Отправлять пуховики и теплые шапки в гардеробные теплые края пока не стоит: 5–6 февраля в Украине ожидается похолодание”, – заключила синоптик.

Неділя, 2 лютого, в Україні передбачається найтеплішим днем у найближчій перспективі.Квітень, навіть не березень,… Posted by Наталка Діденко on Laupäev, 1. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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