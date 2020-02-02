ЛНР решила обратиться в Международный уголовный суд из-за обстрелов ВСУ

Луганская народная республика готовит иск в Международный уголовный суд для привлечения командира 93 бригады ВС Украины к ответственности за обстрел жилого массива села Березовское в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.

«Оформляется иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского (командир 93 бригады ВС Украины Дмитрий Брыжинский,) к ответственности по статье «Геноцид» и статье «Преступления против человечности», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

Он уточнил, что факт обстрела жилого массива села Березовское задокументирован, вещественные доказательства будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела.

Осадчий также сообщил об обострении ситуации на этом направлении у линии соприкосновения, что по его мнению, связано с выходом из-под контроля личного состава 93 механизированной бригады ВС Украины и нежеланием комбрига соблюдать режим прекращения огня.

«На все противоправные действия вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ», – подытожил Осадчий.

В субботу Народная милиция ЛНР сообщила о минометном обстреле жилого массива села Березовское в Донбассе с позиций 93 бригады ВС Украины. «В 13.15 украинские каратели открыли прицельный огонь из 82-мм минометов по населенному пункту Березовское», – сообщил Осадчий.

По его словам, в 17.20 Березовское повторно подверглось обстрелу из запрещенных минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов. Всего украинские силовики выпустили по населенному пункту более 30 мин. По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрелов разрушена хозяйственная постройка жилого дома, повреждена трансформаторная подстанция, на территории земельного участка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Напомним, в четверг при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя в ЛНР.

Ранее ДНР сообщила о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.





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