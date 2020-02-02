В Кремлевском дворце наградили борцов с онкологией

В Кремлевском дворце наградили лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов "Будем жить!". Ими стали выдающиеся онкологи, общественные деятели, журналисты, волонтеры, а также представители благотворительных организаций.

Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы против рака. В церемонии принял участие лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Новосибирске в кафе обрушилась кровля раздевалки. Под завалами могут находиться люди. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ. Как уточняется, кафе расположено по адресу бульвар Молодежи, дом 36. Площадь обрушения составила порядка 240 квадратных метров. В результате ЧП пострадали пять человек, эвакуировались около 200 человек. Ранее в СМИ сообщалось, что из-под завалов извлекли […]