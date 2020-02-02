ДТП в Санкт-Петербурге: один человек погиб, пятеро пострадали

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате инцидента погиб водитель легковушки, а пятеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Об аварии СМИ рассказали представители управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняется, ДТП произошло на Свердловской набережной в 23:20 по московскому времени в субботу, 1 февраля. Легковой автомобиль Kia Ceed врезался в автобус "ПАЗ", следовавший по маршруту №530. Водитель Kia погиб на месте, пострадали пять пассажиров автобуса.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, выехавший на встречную полосу через разделительный бордюр.
В настоящее время по проводится проверка по факту случившегося. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает ТАСС.
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