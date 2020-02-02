В суд направлено дело полицейского из Кривого Рога, при сыне ударившего собаку вилами – ГБР

В суд направлены материалы уголовного производства в отношении полицейского из Кривого Рога, которого обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом 1 февраля проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР).
«Следствием установлено, что 2 марта 2019 года до полицейского и его малолетнего сына на расстояние около двух метров подошла бездомная собака и начала лаять. Правоохранитель, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами», – сказано в сообщении.
В ГБР отметили, что полицейский «после этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу».
«Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия», – объяснили в Госбюро.
В ведомстве подчеркнули, что в случае, если вина полицейского будет доказана, его могут лишить свободы на срок до восьми лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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