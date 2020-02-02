Экс-глава ФБР — «корыстному лжецу» Трампу импичмент не объявят, но для США это не угроза

Сенат США не позволит объявить импичмент президенту Дональду Трампу, но это не угрожает стране или демократии, пишет бывший директор ФБР Джеймс Коми в своей статье для The Washington Post. По мнению политика, широкое освещение расследования в СМИ позволит американцам не повторить ошибку на президентских выборах в ноябре 2020 года.



Reuters

Каждое поколение склонно полагать, что на их долю выпали самые тяжёлые за всю историю человечества времена, пишет Джеймс Коми в своей статье для The Washington Post. В связи с этим бывший директор ФБР не верит в предостережения о скорой смерти демократии в США, так как её неминуемую гибель предрекали на протяжении последних двух веков.

Так, нынешнее поколение американцев «по понятным причинам» беспокоит тот факт, что страной руководит «плохой человек и некомпетентный лидер». По словам Коми, президент США Дональд Трамп «постоянно лжёт, разжигает разделение по расовому признаку, пытается препятствовать правосудию и во многом представляет собой то, чего опасались отцы-основатели, корыстного демагога».

Тем не менее, будучи ребёнком, политик застал публичное убийство президента, а затем и обвиняемого в его смерти, а также нападения на расовой почве. Американские города сотрясали массовые беспорядки и поджоги. На улицах развернули те войска, которые не были задействованы в войне во Вьетнаме. В новостях преобладали «война, смерть и беспорядок».

При этом нынешнее поколение имеет свободной доступ к прессе, которая под защитой первой поправки к конституции США активно освещает дело об импичменте. И хотя автор статьи отмечает, что Трампа не отстранят от власти, так как сенат, большинство в котором принадлежит Республиканской партии, этого не допустит, расследование не будет бесполезным. В преддверие президентских выборов, которые состоятся уже в ноябре 2020 года, избиратели, будучи полностью информированы, получат возможность решить, кого хотят видеть в роли главы государства.

Как полагает Коми, ряд американцев действительно голосуют за «людей с плохим характером, которые не следуют их интересам» или «верят лжи, которую им говорят». Однако и с этим США приходилось сталкиваться прежде, например, при ихбрании Томаса Джеферсона или Джона Адамса. Вместе с тем, сколько бы раз на протяжении истории существования страны ни казалось, что она находится на грани краха, Соединённые Штаты всегда выстаивали.

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