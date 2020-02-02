Мнение: А там видно будет…

Пока на слуху в первую очередь эпидемия в Китае и неясные перспективы ее перерастания в пандемию, наш отечественный государственный переворот несколько ушел в тень.

Вообще, по прошествии двух недель после того, как Путин инициировал погром конституции, возникает и укрепляется стойкое убеждение, что всё происходящее с этим переворотом — какая-то чистой воды авантюра. Абсолютно ситуативное мероприятие, у которого есть только смутный контур. "Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет"©

Никакого внятного объяснения, для чего нужно ломать конституцию, за эти две недели придумать не удалось. Мы живем не очень, но как только изменим конституцию, то сразу же заживем как у Христа за пазухой! Так себе объяснение, нужно сказать.

Тем не менее, конституцию ломают. И единственное объяснение этому — происходит верхушечный переворот. Попытка разрешить системный кризис в правящей воровской знати, который уже невозможно решить по блатным понятиям. А значит — нужно ломать сложившуюся систему под вывеской конституционных изменений и попытаться в ходе возникшего хаоса разрушить окаменевшие балансы. В любом случае в ходе начавшейся свалки часть "элиты" сойдет с дистанции, а значит — оставшаяся сможет поделить то, что потерявшие власть конкуренты не смогут защитить. Мусорный бизнес семьи бывшего генпрокурора в этом смысле выглядит весьма показательно — еще не успело остыть руководящее кресло под папиной попой, бизнес его детишек начали стремительно делить структуры приближенных к президенту друзей его полубандитского детства.

Население пока воспринимает происходящее вполне равнодушно — происходящий переворот направлен исключительно на перераспределение собственности внутри "элиты", а потому именно в ней будет нарастать основной протест и противоречия. И именно она должна будет на этом этапе основным субъектом "революции сверху".

Пока всё развивается по известному двухстадийному сценарию: первая стадия — попытка верхушечного переворота, которая практически стопроцентно закончится крахом, после чего система власти пойдет вразнос и произойдет подключение гораздо большего числа участников за счет иных социальных групп. И начнется вторая стадия, на которой основными субъектами станут сегодняшние маргиналы. Они же и создадут новую систему власти и управления, снеся обанкротившуюся путинскую номенклатуру. Точнее, ту часть, которая не сможет выиграть на первой стадии.

В такой модели клан друзей Путина и он сам в ходе инициированного им сегодня переворота неизбежно окажутся аутсайдерами и уйдут в никуда. Именно так ушли в никуда те, кто инициировал февральский переворот в России в 1917 году. Есть несколько модифицированный сценарий, пример которого — Египет. Местная номенклатура через сюжет египетской Весны снесла режим Мубарака и его клана, после чего снесла тех, кто снес Мубарака и вернулась к власти. Но пока российские события мало напоминают египетский вариант, да и скажем прямо — наша номенклатура в умственном отношении бесконечно далека от египтян. Проще говоря — она слишком тупа, чтобы суметь пройти по такому сценарию. Но даже в египетском сюжете у клана приближенных к Путину шансов никаких. Они — первое блюдо в любом из предложенных меню.

Россия сегодня находится в кризисе — это факт. Но пока кризис не "дозрел" до полноценного, а потому нынешняя попытка госпереворота может оказаться мучительной, долгой и, соответственно, крайне неоднозначной по своему сценарию. Если бросить макароны в кипящую воду — они сварятся быстро. В нагретую, но не кипящую — результат будет существенно хуже. Пока Россия не "нагрета" до кипения, а потому период хаоса продлится достаточно долго. "Воде" еще только предстоит закипеть, и сейчас Путин своими действиями этому только способствует. Особенно с учетом того, что сам по себе переворот носит очень авантюрный и явно плохо продуманный характер. В таком сюжете удержать управляемость — нужно быть гением. Признаков чего у нынешнего Верховного правителя явно не наблюдалось никогда.

Проблема у социального сдвига в недозревшей для этого обстановке очевидна: результаты любой "революции" будут крайне неоднозначными, кто бы в итоге не пришел к власти. А значит — немалая часть накопленных сегодня противоречий не будет разрешена и станут источником нового кризиса, причем достаточно быстро. Это означает, что чем бы ни закончилась нынешняя "революция", за ней придет необходимость разрешения оставшихся противоречий, причем достаточно быстро или они приведут к новому системному кризису. И пока всё это будет происходить — никакого развития не предвидится, и Россия будет и дальше деградировать, отставая от ведущих стран. Увы, но обмануть законы развития невозможно.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Пока на слуху в первую очередь эпидемия в Китае и неясные перспективы ее перерастания в пандемию, наш отечественный государственный переворот несколько ушел в тень. Вообще, по прошествии двух недель после того, как Путин инициировал погром конституции, возникает и укрепляется стойкое убеждение, что всё происходящее с этим переворотом — какая-то чистой воды авантюра. Абсолютно ситуативное мероприятие, […]