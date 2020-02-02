Пушков оценил заявление Помпео о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью

Пушков оценил заявление Помпео о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью

02.02.2020, 0:12, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности американских компаний на 100 процентов обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

«США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» [Виктора] Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, в субботу Помпео в ходе визита в Минск сообщил о стремлении США продолжить нормализацию отношений между странами, а также о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Лукашенко в свою очередь пошутил об «особенностях белорусской диктатуры».



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Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности американских компаний на 100 процентов обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. «США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: […]

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