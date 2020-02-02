Пушков прокомментировал заявление Помпео о поставках нефти из США в Белоруссию

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что компании США могут на сто процентов обеспечить Белоруссию нефтью. "Узнаваемо, — отметил сенатор в своем Twitter. — В свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине". Он добавил, что в этом "заметную роль" сыграл американский посол Джеффри Пайетт, передает РИА Новости.
США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2020
Ранее госсекретарь США, находящийся с визитом в Минске, заявил, что американские компании по конкурентоспособным ценам могут полностью обеспечить Белоруссию нефтью, чтобы она стала суверенным государством.
В настоящее время вся нефть, которую закупает Белоруссия – российская. Но по новым контрактам переговоры продвигаются тяжело: белорусские НПЗ не хотят платить рыночную цену даже при том, что поставки нефти из РФ будут дешевле других на 1,6 миллиарда долларов. Так как контракты не продлены, с 1 января РФ прекратила поставлять нефть белорусским НПЗ. Затем поставки были частично возобновлены, однако Минск и Москва до сих пор не достигли окончательных договоренностей.
В 2016 году экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Джеффри Пайетта, бывшего тогда послом США в Киеве, "генерал-губернатором при марионеточном правительстве". По словам Азарова, дипломат влиял на Верховную раду и принятие конституции страны, а также инструктировал одесских чиновников перед назначением Саакашвили.
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