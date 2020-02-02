Мбаппе сцепился с Тухелем. Наставник «ПСЖ» заменил игрока

Нападающий "Пари Сен-Жермен" по футболу Килиан Мбаппе устроил конфликт в матче чемпионата Франции против "Монпелье". Он сцепился с главным тренером парижан Томасом Тухелем. Француза не устроило то, что его решили поменять.

На 68 минуте матча при счете 5:0 в пользу "ПСЖ" немецкий наставник решил, что Мбаппе, забивший один гол, может получить дополнительное время на отдых и поменял его. На поле он выпустил Мауро Икарди. Мбаппе же не оценил поступка тренера и устроил скандал.

L’explication virulente entre Mbappé et Tuchel après la sortie du joueur ! 🤔

[by @CanalFootClub] pic.twitter.com/6krKzzx6fB

— Actu Football (@ActuF00tball) February 1, 2020

Игрок и тренер выясняли отношения около минуты. Мбаппе не скрывал своего недовольства, стал высказывать что-то своему наставнику, а после ушел на скамейку запасных. Встреча так и завершилась со счетом 5:0 в пользу парижской команды.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Томас Модли, и.о. главы ВМС США, обратился к личному составу. В своей записке он сравнил отставание Штатов от России в сфере разработки гиперзвукового оружия с отставанием в космической сфере в 1957 году, когда СССР запустил искусственный спутник. Модли указал, что крупные технологические прорывы способны дестабилизировать обстановку в мире и нести угрозу для США, передает РИА […]