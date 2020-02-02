Глава Украинского института нацпамяти назвал Бандеру «сложным персонажем»

Глава Украинского института нацпамяти назвал Бандеру «сложным персонажем»

02.02.2020, 0:06, Новости дня

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович назвал «сложным персонажем» лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру. Об этом он заявил 1 февраля в интервью «5 каналу».

Его попросили назвать трех самых выдающихся, по его мнению, фигур в украинской истории.

«[Правозащитница, художница-шестидесятница] Алла Горская, [правозащитник, защищавший крымских татар, Петр] Григоренко, [украинский военачальник, подполковник армии УНР Петр] Болбочан. Это с XX века», – сказал Дробович.

На реплику, что «Бандеры там нет», глава УИНП ответил: «Бандера для меня сложный персонаж».

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем ОУН(б).

Дробович выиграл конкурс на должность главы УИНП в декабре 2019 года. Он кандидат философских наук, исследователь мифологии и современных коммуникаций, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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