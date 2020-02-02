Президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу "сделке века", предложенной Трампом. По словам главы палестинского МИД, это произойдет 11 февраля, передает телеканал "Россия 24".

Заявление сделано после экстренного заседания Лиги арабских государств. Оно прошло в Каире. Итоговое коммюнике отвергает американский план палестино-американского урегулирования как "несправедливый". Участники встречи предостерегли Израиль от реализации положений "сделки века".

"Ставим вас в известность, что впредь не будет никаких отношений, в том числе в области безопасности, с Израилем и с Соединенными Штатами, в свете их неприятия подписанных ранее соглашений и норм международного права, — сообщил Аббас. — А вы, израильтяне, должны нести ответственность как страна-оккупант!"

Источник: Вести

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