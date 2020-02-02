Сомнолог Владимир Ковальзон дал советы по улучшению качества сна

Для нормальной работоспособности организма одним из наиболее важных факторов является качественный здоровый сон. Российский сомнолог Владимир Ковальзон поделился простыми советами, прислушавшись к которым ночной или дневной отдых можно сделать более эффективным и полезным.

В первую очередь не стоит забывать придерживаться режима сна, стараясь ежедневно ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Для наиболее качественного отдыха время, проведённое в состоянии покоя, должно быть не менее 8 часов, причём учитывается именно сон, а не просто «лежание в кровати». Также сомнолог отметил, что следует позаботиться об удобной пижаме или ночной рубашке – без давящих швов и резинок. Желательно, чтобы данные предметы гардероба были пошиты из натуральных, а не синтетических материалов, к примеру, из хлопка.

Немаловажным фактором для здорового и качественного сна, по словам Владимира Ковальзона, является температура. Так, тело, а особенно ноги, должны находиться в тепле, поэтому в осенне-зимний период не лишними будут шерстяные носки, а вот голове, напротив, требуется прохлада. Тогда сон станет гораздо крепче и после пробуждения человек почувствует прилив энергии.

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Последнее: Для нормальной работоспособности организма одним из наиболее важных факторов является качественный здоровый сон. Российский сомнолог Владимир Ковальзон поделился простыми советами, прислушавшись к которым ночной или дневной отдых можно сделать более эффективным и полезным. В первую очередь не стоит забывать придерживаться режима сна, стараясь ежедневно ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Для […]