Die Welt — «все вместе пойдём ко дну» — Ишингер объяснил, чем обернётся бездействие для «недееспособной Европы»

Влияние Запада в мире снижается: американцы уходят из кризисных регионов, а европейцы и вовсе не способны действовать, заявил в интервью Die Welt глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Мы должны сделать Европу более дееспособной, иначе мы все вместе пойдём ко дну», — предупредил немецкий политик.
Reuters
В прошедшем году ситуация с безопасностью на планете, к сожалению, не улучшилась, заявил в интервью немецкой газете Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Мир в опасности», — убеждён бывший посол Германии в США и Великобритании.
По мнению Ишингера, это связано отчасти с тем, что влияние западных стран в мире в целом уменьшилось.
«Соединённые Штаты уходят из кризисных регионов, Европа же и вовсе недееспособна. Возникший таким образом вакуум занимают РФ и такие региональные державы, как Иран и Турция», — пояснил глава Мюнхенской конференции.
Да и сам Запад, добавил немецкий политик, тоже «становится менее западным», если принимать во внимание споры о ценностях, трансатлантические разногласия, брексит, а также ситуацию с Венгрией, Польшей и Турцией.
А ведь мирное развитие и защиту от военных угроз Европе обеспечили именно такие «институциональные опоры, как европейский проект и трансатлантический альянс», напомнил Вольфганг Ишингер.
«Именно поэтому мы должны и дальше инвестировать в ЕС и НАТО», — констатировал глава Мюнхенской конференции.
Что же касается Германии, то Берлин — «без всяких но и если» — должен во что бы то ни стало «поставить на службу» Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу «не только всю свою экономическую, но также дипломатическую и военную мощь», призвал немецкий политик.
По словам Вольфганга Ишингера, много пользы «философствование» о единой европейской армии не принесёт.
«Мы должны сделать Европу более дееспособной, иначе мы все вместе пойдём ко дну», — предупредил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Для нормальной работоспособности организма одним из наиболее важных факторов является качественный здоровый сон. Российский сомнолог Владимир Ковальзон поделился простыми советами, прислушавшись к которым ночной или дневной отдых можно сделать более эффективным и полезным. В первую очередь не стоит забывать придерживаться режима сна, стараясь ежедневно ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Для […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинцы устроили пляски на костях еще не остывшего Лужкова / 10 декабря
- «Это бомба!»: Брежнева удивила экспериментами с внешностью / 9 декабря
- «Мошенники и вруны»: победительницу «Холостяка» «кинули» в США, дело дошло до суда / 17 декабря
- Блёданс поздравила Боярского с 70-летием откровенными снимками / 28 декабря
- Наука: Ретровирусы: «пятая колонна» ДНК / 20 декабря
- Мнение: Секретная комната Микеланджело / 25 января
- Гоген Солнцев отметил день рождения без Екатерины Терешкович / 11 декабря
- «Путин и Зеленский могли бы встретиться…» / 9 декабря