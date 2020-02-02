Hill увидел в Грузии надёжного союзника для США в противостоянии России

The Hill разглядел в Грузии не только «региональную политическую модель», но и альтернативу российскому «авторитаризму», которая могла бы стать надёжным союзником США в Закавказье. По мнению издания, такое сотрудничество способствовало бы продвижению интересов и укреплению безопасности обеих стран.



Reuters

В десятилетие, которое грозит конфликтами на Ближнем Востоке и в Евразии, США нужны надёжные союзники, способные обеспечивать региональную безопасность, пишет The Hill. Одним из таких союзников, по мнению издания, могла быть стать Грузия, обладающая не только «блестящим послужным списком» в проведении совместных операций, но и потенциалом в противостоянии России.

Отличной возможностью для укрепления сотрудничества Грузии и США станет предстоящий визит председателя грузинского парламента Арчила Талаквадзе и министра иностранных дел Давида Залкалиани, а также поездка в Вашингтон премьер-министра Георгия Гахарии, намеченная на весну.

Дело в том, что союзники в важнейших со стратегической точки зрения регионах позволяют США ограничивать развёртывание там своих вооружённых сил. Грузия могла бы стать таким партнёром в нестабильном регионе между Юго-Восточной Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией.

Наличие зависящих от Соединённых Штатов стран, вносящих значительный вклад в обеспечение региональной безопасности, способствует продвижению интересов страны по всему миру. Грузия не только «региональная политическая модель», но и альтернатива «авторитаризму» России. Однако выгоду из такого партнёрства извлекут не только США.

Польша, Израиль и Грузия — отличные тому примеры, полагает The Hill. Белый дом поддерживает страны, как при помощи дипломатии, так и за счёт поставок вооружения. Кроме того, Тбилиси мог бы только выиграть на пути к статусу члена Североатлантического альянса, пополнив американский список «Основных союзников вне НАТО». Несмотря на то что присвоение подобного статуса не даёт правовых гарантий, он сигнализирует о том, что США поддержат союзника в случае конфликта.

Дальнейшее развитие отношений с США позволило бы Грузии укрепить защиту перед «нападениями России», которая расширением позиций на Кавказе и в Черноморском регионе угрожает не только ей, но и Украине, а также членам НАТО Румынии и Болгарии. Кроме того, РФ угрожает энергетическим поставкам в Европу и торговым путям, соединяющим Европу и Азию и проходящим по территории страны.

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