Сеть ресторанов McDonald’s отмечает 30-летие работы в России

Сеть легендарных американских ресторанов быстрого питания McDonald’s отмечает 30-летие со дня открытия своего первого московского ресторана – события, которое стало знаковым для Советского Союза в момент перехода от социализма к капитализму.

Тем не менее, празднование юбилея омрачилось опасениями городских властей в связи со вспышкой коронавируса в соседнем Китае.

В первом российском ресторане McDonald’s праздник собирались отметить днем советских цен и продавать гамбургеры по 3 рубля – именно столько они стоили в 1990 году. Однако мероприятие отменили, опасаясь очередей и скопления людей, что может быть опасно в условиях вспышки коронавируса.

Вместо этого тысячам пришедших в ресторан посетителям выдали купоны.

Знаменитый символ McDonald’s – «Золотая арка» — впервые был установлен на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. По примерным оценкам, 38 тысяч посетителей выстроились в очередь, и стояли в ней часами, надеясь попробовать легендарный гамбургер производства McDonald’s.

Запуск московского ресторана помог компании установить рекорд по обслуживанию посетителей за один день.

Открытие McDonald’s неразрывно было связано с желанием россиян провести реформы по западному образцу в рамках перестройки, объявленной тогдашним советским лидером Михаилом Горбачевым.

Несмотря на то, что тогда дефицит продуктов был обычным явлением для советских магазинов, в McDonald’s запасы еды почти волшебным образом не иссякали никогда.

Секрет состоял в том, что компания договорилась об учреждении частного завода в СССР – дело, невиданное по тем временам – импортируя до 80% всех необходимых для производства ингредиентов.

Впрочем, тогдашнему советскому McDonald’s было далеко до совершенства: компания оперировала в СССР себе в убыток. Проблема состояла в стоимости продуктов, так как средняя стоимость обеда равнялась половине дневного заработка обычных советских граждан.

Еще одна особенность состояла в том, что символ Америки, привнесенный в Советский Союз, на самом деле находился в собственности Канады.

Генеральный директор канадского филиала McDonald’s, гражданин США и Канады Джордж Коэн, впервые задумался об идее открытия ресторана в СССР после того, как он пригласил представителей советской делегации в McDonald’s в Монреале во время Олимпиады в 1976 году.

Советские гости хвалили еду, и, более того, были в восторге от сервиса.

Москва тогда готовилась к проведению Олимпиады-1980, и пыталась найти способ накормить иностранных туристов чем-то знакомым и вкусным, в то же время, сохраняя собственную «советскую гордость».

«Будучи канадской компанией, мы нейтрально относились к структуре в целом», — говорит Марк Карена, нынешний гендиректор McDonald’s Россия в интервью «Голосу Америки».

Однако разгоревшаяся холодная война и решение США бойкотировать Олимпиаду в Москве из-за вторжения советских войск в Афганистан, в конечном итоге привели к срыву готовящейся сделки.

Несколько лет спустя Горбачев поддержал идею об открытии ресторана в рамках своей инициативы по проведению перестройки.

«Открытие McDonald’s было больше, чем просто открытие ресторана. Оно символизировало открытость СССР Западу», — говорит Карена.

Сегодня хороший сервис – данность в России, и McDonald’s не является исключением. Сейчас в России работают свыше 700 ресторанов McDonald’s, 98% продуктов – местного производства.

«Мы – российская компания, и всегда были российской компанией», — говорит Карена, гражданин Швейцарии и единственный иностранец, работающий в руководстве российского McDonald’s.

Впрочем, далеко не все россияне любят McDonald’s.

«Мне не нравится их фаст-фуд. Я его не ем никогда», — говорит Эльчин, бизнесмен, переехавший в Москву из Баку 30 лет назад. Он добавляет, что любит домашнюю еду.

«Украинский борщ, русские пельмени, армянский шашлык…. Это еда, которой наслаждаешься. Ничего не имею против США, но я предпочитаю классику», — говорит он.

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Последнее: Сеть легендарных американских ресторанов быстрого питания McDonald’s отмечает 30-летие со дня открытия своего первого московского ресторана – события, которое стало знаковым для Советского Союза в момент перехода от социализма к капитализму. Тем не менее, празднование юбилея омрачилось опасениями городских властей в связи со вспышкой коронавируса в соседнем Китае. В первом российском ресторане McDonald’s праздник собирались […]