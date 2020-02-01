Мнение: «Она утонула» питерского Беглова

Питерская «воблушка», губернатор города Беглов сделал ценное заявление.
Он объявил, что обрушение конструкции спортивного комплекса (https://www.severreal.org/a/30411226.html?fbclid=IwAR3T6M2idK7OA2juS32ump8fWzJ7jwPU3dlKQ1IdIukNwg4MV4BwNyW-R8s), работы на котором велись с чудовищными нарушениями, а в их ходе погиб рабочий из Карелии Матвей Кучеров, — оказывается, подтверждает, что здание было ветхим. Это передал ТАСС. И еще Беглов объявил, что после трагедии городские власти возьмут на особый контроль соблюдение техники безопасности при строительстве в городе.
Шикарно.
Так Беглов отфутболил от себя ответственность за строительное преступление, которое произошло в городе, где он — губернатор. Получается, что ничего Беглов не знал, не контролировал, и нужно было, чтобы погиб человек, для того, чтобы было объявлено об особом контроле. И в чем его особость? Кстати, еще неизвестно, что он будет из себя представлять. Пока это только слова.
Случившееся – свидетельство развала, который существует в Петербурге. В управлении городом. А заявление Беглова – цинизм и попытка снять с себя ответственность.
«Она утонула». Путин-2000. Он разрушился, потому что был ветхим. Беглов-2020. Эстафетную палочку принял.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Питерская «воблушка», губернатор города Беглов сделал ценное заявление. Он объявил, что обрушение конструкции спортивного комплекса (https://www.severreal.org/a/30411226.html?fbclid=IwAR3T6M2idK7OA2juS32ump8fWzJ7jwPU3dlKQ1IdIukNwg4MV4BwNyW-R8s), работы на котором велись с чудовищными нарушениями, а в их ходе погиб рабочий из Карелии Матвей Кучеров, — оказывается, подтверждает, что здание было ветхим. Это передал ТАСС. И еще Беглов объявил, что после трагедии городские власти возьмут на особый […]
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