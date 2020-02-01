Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики

01.02.2020, 23:44, Новости дня

Глава политсовета партии «Оппозиционная плафторма – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинскую экономику может ждать крах из-за «пирамиды облигаций внутреннего государственного займа».

Медведчук обратил внимание, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства Украины, передает ТАСС.

«Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 млрд гривен (9,13 млрд долларов), что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году», – приводит слова политика пресс-служба партии.

При этом, подчеркнул Медведчук, объем вложений нерезидентов в эти облигации в 2019 году вырос в 18 раз и составил 115,8 млрд гривен (4,6 млрд долларов). В первые недели нового года, по данным Национального банка Украины, их спрос на такие бумаги не ослабевает: объем вложений вырос на 7,1 млрд гривен (285 млн долларов), а доля достигла 15%.

Вместе с тем, продолжил Медведчук, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил 2,5 млрд долларов, однако его рост к 2018 году составил только 100 млн долларов. «Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал 6-8 млрд долларов», – констатировал глава политсовета.

«Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», – уверен Медведчук.

Напомним, в начале января Медведчук сделал пугающий прогноз для Украины на 2020 год.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава политсовета партии «Оппозиционная плафторма – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинскую экономику может ждать крах из-за «пирамиды облигаций внутреннего государственного займа». Медведчук обратил внимание, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства Украины, передает ТАСС. «Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 млрд […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика