Ермак: Может, в будущем на Донбассе будет новейший экономический хаб

Украина уже сейчас думает над восстановлением и развитием временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью проекту «KRYM – Критичне мислення», опубликованном 1 февраля.

“Сегодня, например, заканчивается работа по формированию большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие и восстановление Донбасса”, – отметил Ермак.

Он предположил, что Донбасс “в будущем, может быть, будет каким-то новейшим экономическим хабом, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали”.

Ермак заявил, что превращение Донецкой и Луганской областей в “успешный процветающий регион” станет самой большой победой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2019 года Офис президента Украины оценивал сумму, необходимую на восстановление Донбасса, как минимум в €372 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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