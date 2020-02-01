Нурмагомедов может заработать 180 млн евро за бои против Макгрегора и Мэйуэзера

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести поединки с бойцом ММА Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйуэзером. И зарабоать на этом 180 миллионов евро, которые были ему предложены за эти бои.
Об этом сообщает менеджер российского бойца смешанного стиля Али Абдель-Азиз, на которого ссылается РИА Новости. По его утверждению, предложение было получено со стороны саудовских миллиардеров. Их главным условием является место проведения: бои должны проходить в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии.
Напомним, что Нурмагомедов является непобежденным бойцом UFC. Его ближайший бой состоится 18 апреля. Соперником Хабиба станет американский боец Тони Фергюсон.
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