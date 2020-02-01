Помпео заявил Лукашенко о стремлении США продолжить нормализацию отношений

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал договоренность об обмене послами подтверждением желания продолжить нормализацию отношений между двумя странами, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Госсекретарь подчеркнул, что недавняя договоренность об обмене послами является еще одним подтверждением нашего желания продолжить нормализацию двусторонних отношений», – приводит текст заявления Ортэгус ТАСС.

Напомним, в субботу госсекретарь США на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Белый дом не ставит перед Белоруссией выбор между Москвой или Вашингтоном, так как у РФ и Белоруссии «длительная история» отношений.

Лукашенко в свою очередь пошутил об «особенностях белорусской диктатуры».





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