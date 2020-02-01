Коронавирус может нанести мировой экономике больший урон, чем кризис 2008–2009 годов – Moody’s

Коронавирус 2019-nCoV может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Об этом говорится в отчете компании Moodyʼs Analytics, опубликованном 30 января.

Аналитики Moodyʼs подчеркивают, что в отличие от обвала рынка ипотечного кредитования в США, спровоцировавшего финансовый кризис 12 лет назад, начало “потенциально разрушительной пандемии” в 2020 году никто не предсказывал.

“В отличие от финансового кризиса, лица, ответственные за общественное здравоохранение и экономическую политику, могут быть ограничены в возможностях побороть или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с пандемией “испанки” в 1918 году”, – говорится в отчете.

Авторы документы отмечают, что из-за риска распространения коронавируса уже упали цены на промышленные металлы (причиной этому Moody’s Analytics называет “огромное влияние Китая на глобальную промышленную активность”). В частности, медь подешевела на 10,4%, никель – на 8,7%, олово – на 8,2%, цинк – на 7,3%. Цены на свинец и алюминий упали на 4,6% и 3,5% соответственно.

“Индекс цен на основные металлы 29 января был самым низким с июня 2017 года”, – сказано в докладе.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

По состоянию на 1 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бактерии и археи являются двумя из трёх доменов, или надцарств, живых организмов. От третьего домена, эукариотов (к которым относятся грибы, растения и животные), их отличает отсутствие ядра в клетке. Эволюционные биологи полагают, что бактерии и археи произошли от последнего универсального общего предка (он же LUCA). Считается, что он обитал на планете 3,5-3,8 миллиарда лет назад […]