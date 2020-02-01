Австралия, Япония и Сингапур присоединяются к введенному США запрету на прием авиарейсов из Китая

Австралия, Япония и Сингапур объявили в субботу об ужесточении контроля в отношении иностранцев, недавно побывавших в Китае. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Ранее США объявили о подобных ограничениях и вели режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Эти действия были предприняты в ответ на объявление Китая о новом скачке смертности от вспышки вируса.

В субботу китайские официальные лица в центральной провинции страны — Хубэй, где была зарегистрирована вспышка, заявили, что уже умерло по меньшей мере 259 человек и около 12 тысяч заражены вирусом.

Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в четверг, опасаясь, что вирус может распространиться в более бедные страны, которым будет трудно его локализовать. ВОЗ заявила, что не рекомендует странам вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Китаем. По оценкам ВОЗ, вирус был обнаружен как минимум в 23 других странах, большинство заразившихся людей были связаны с теми, кто посетил Китай.

Продолжающееся распространение коронавируса привело к тому, что министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар также объявил в пятницу чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и запретил въезд в страну любому иностранному гражданину, недавно путешествовавшему в Китай, за исключением тех, чьи ближайшие родственники являются гражданами США.

Азар отметил, что любой гражданин США, который посещал китайскую провинцию Хубэй в течение последних двух недель, будет подвергнут обязательному карантину в течение 14 дней, то есть на время инкубационного периода для вируса.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бактерии и археи являются двумя из трёх доменов, или надцарств, живых организмов. От третьего домена, эукариотов (к которым относятся грибы, растения и животные), их отличает отсутствие ядра в клетке. Эволюционные биологи полагают, что бактерии и археи произошли от последнего универсального общего предка (он же LUCA). Считается, что он обитал на планете 3,5-3,8 миллиарда лет назад […]