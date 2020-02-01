Мнение: Мертвящий совок. Проверено на немцах

Смотрел тут любопытства ради статью «Население Германии» в Википедии (каждый тоже может сам посмотреть и убедиться). И внезапно наткнулся на чрезвычайно примечательную табличку, которая почему-то абсолютно не раскручена в плане вечной полемики с совкофилами о губительности коммунизма и совка в частности. А там ведь пример не хуже, чем с Северной и Южной Кореями, а в чем-то даже и лучше! Ведь Кореи — это Азия, другая раса, «восток-дело тонкое», поэтому пример чуть проигрывает в яркости и убедительности (например, многие защитники «идей чучхе» любят говорить, что, дескать, корейцы «просто по природе» любят якобы питаться травой и ходить везде строем, так что им, типа, в КНДР «лучче», чем в продавшейся миру чистогана Корее Южной)

Но вот у нас другой пример — Германия. Европа! Простая и скромная табличка, в которой просто по годам показано изменение численности населения в каждой из двух частей разъединенной Германии.

Итак, с 1946 года союзники Германию разъяли на две, по сути, «зоны оккупации», которые потом превратились в ГДР (советская зона) и ФРГ (западная зона). В ГДР немцы под чутким руководством компартии и отеческим приглядом Советского Союза принялись строить социализм, в ФРГ оккупанты позволили разгромленным нацистам жить при своем диком капитализме.

Стартовые позиции: 1946 год — в трех объединенных «западных» зонах оккупации (будущей ФРГ) проживает на руинах 45,9 млн. человек, в советской зоне оккупации (будущей ГДР) — 18 млн. чел. А теперь — погнали!

Через 10 лет (1956): ФРГ — 53,3 млн. чел., ГДР — 17,6 млн.

Еще через 10 (1966): ФРГ — 59,8 млн., ГДР — 17,1 млн.

Еще 10 (1976): ФРГ — 61,4 млн. чел, ГДР — 16,8 млн.

Ну и, чтобы скорее финишировать, возьмем год, когда Германии вновь объединились, то есть 1991. На 1990 в ФРГ было 63,4 млн.жителей, а в ГДР… увы, всего 16,0 млн.

То есть имеем лабораторный, химически чистый социальный эксперимент. Одна и та же нация, один народ, были поделены на две неравные части. В одной устроили коммунизм, в другой — капитализм. Одну «курировали» США, другую — СССР. Срок «эксперимента» — 45 лет.

Результаты: население «капиталистической» части немцев выросло с 45,9 до 61,4 млн. человек, или в 1,34 раза (на 34%). Несильно, но заметно. А вот население «социалистической» части не то что не выросло, оно СОКРАТИЛОСЬ на 2 млн., с 18 до 16, или на 13%!!

Думаю, для старшего, еще советского поколения совков эти цифры звучат тем более потрясающе, ведь у определенной части «выездных» советских был практически культ ГДР как чуть ли не «самой процветающей» и «образцовой» страны соцлагеря! И вот — такой афронт: оказывается, эта самая «процветающая ГДР», если называть вещи своими именами, попросту потихоньку вымирала под чутким руководством коммунистов. Поскольку в таблице мы видим погодовую раскладку, впечатление еще более шокирующее: почти все 45 лет (за исключением… первых, конца 40-х, когда, видимо, «еще не разобрались») постоянный «отрицательный прирост» населения в ГДР!

Вот что такое «мертвящий совок». Очень наглядно.

Ну в Дзене, как водится, с картинками.

UPD. Приведенные цифры можно пояснить и совсем «на пальцах»: фактически за 45 лет «разделения» внутри ФРГ к 1991 году наросла… еще одна ГДР (15 млн. «добавочных немцев»), в то время как «сама» ГДР только таяла (с 18 до 16 млн.)

Источник: Размышления вольного социолога

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