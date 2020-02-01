В Сети напомнили о передвижном автоклубе УАЗ

В Сети напомнили о передвижном автоклубе УАЗ

01.02.2020, 23:04, Разное

Автомобилисты рассказали в Сети о необычном концепте — автоклубе от УАЗа. Результатом проекта от инженеров отечественной компании стал автомобиль под названием УАЗ-452Д, а выпуск его наладили еще в далеком 1967 году.
Модификация УАЗ-452Д представляла собой передвижной автоклуб под названием «Кубанец-У1К». В 1967 году было произведено сразу две комплектации транспортного средства — У1А и автоклуба У1К. По истечении 20 лет свет увидела и специальная комплектация с индексом Т12.02, а грузопассажирский модуль решили отделить от кабины для водителя.

Выпуск модели У1К прекратили в 1993 году, а через два года было решено свернуть производство и концепта У1А. Вместо них стали выпускать микроавтобусы и пикапы ТСК2, а отличались они расширенным кузовом и иной колесной базой.



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