«Сакральной информации лучше не касаться»: Марианна Абравитова прокомментировала четвертую беременность Оксаны Самойловой

Экстрасенс и психолог Марианна Абравитова объяснила, почему рэпер Джиган и его супруга — модель Оксана Самойлова не раскрывают пол своего четвертого ребенка. Эксперт отметила, что это очень сакральная информация.

На данный момент рэпер Джиган и его семья пребывают в Майами, США. Именно там Оксана Самойлова готовится к рождению четвертого ребенка, но пол родители упорно скрывают. Многие предполагают, что родится мальчик, но будущая мамочка не отвечает на подобные комментарии.

Отказалась комментировать данный вопрос и экстрасенс Марианна Абравитова. Эксперт отметила, что эта информация является сакральной и важной, а Джигана и Оксану Самойлову похвалила за такой подход к этой беременности.

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