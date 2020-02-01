В России начались реализации смартфона Alcatel 1V 2020 за 7 тысяч рублей

В российских магазинах появились первые экземпляры недорогого смартфона Alcatel 1V 2020 стоимостью в 7 тысяч рублей. Напомним, что дебют девайса с 6,2-дюймовым экраном и двойной задней камерой состоялся в прошлом месяце в рамках технологической выставки CES 2020.

Новинка получит IPS-дисплей с разрешением в 1520х720 пикселей. На тыльной стороне смартфона располагается двойная камера с датчиками на 13+5 Мп, спереди – селфи-камера на 5 Мп. Аппаратная основа телефона – 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, среди других характеристик стоит выделить наличие 2 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти. Последний параметр увеличивается до 128 Гб посредством установки MicroSD.

В новинке появится и довольно мощная батарея с ёмкостью в 4 тысячи мАч. В качестве операционной системы задействуют Android 10. Цена смартфона Alcatel 1V 2020 в РФ составит почти 7 тысяч рублей. Доступны две расцветки – черная и сине-зелёная.

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