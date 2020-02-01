В Киеве в заливе Днепра нашли голову мужчины – полиция

1 февраля в Киеве в заливе реки Днепр «Собачье устье» (район Оболони) нашли голову мужчины. Об этом проинформировала столичная полиция.
«Около 14.00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. …Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего», – сказано в сообщении.
В полиции отметили, что водолазы и сотрудники речной полиции обследовали акваторию залива, а кинологи – береговую зону.
Возраст погибшего – около 60-70 лет.
Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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