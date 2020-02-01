ЕС признал ошибки в косовском урегулировании

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз «не хорошо выполнял свою работу» в вопросе косовского урегулирования, сообщил осведомленный источник.

По словам источника сербского издания Blic, близкого к ходу переговоров между Боррелем и президентом Сербии Александаром Вучичем, проходивших 31 января и 1 февраля, «Боррель заявил, что ЕС до сих пор, очевидно, нехорошо делал свою работу, так как все на Балканах недовольны», передает ТАСС.

Кроме того, глава европейской дипломатии признал, что нельзя сравнивать процесс отзыва признания Косова, который лоббирует Сербия, и отмену 100-процентных пошлин на сербские товары, потому что «то, что делает Приштина, нелегально».

Жозеп Боррель также пообещал Вучичу рассмотреть его идею вступления Сербии в Шенген до официального вступления в ЕС.

Напомним, в январе на полях форума в Давосе президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ни Евросоюз, ни США не подтвердили Сербии, что она сможет стать частью ЕС.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сенат США не позволит объявить импичмент президенту Дональду Трампу, но это не угрожает стране или демократии, пишет бывший директор ФБР Джеймс Коми в своей статье для The Washington Post. По мнению политика, широкое освещение расследования в СМИ позволит американцам не повторить ошибку на президентских выборах в ноябре 2020 года. Reuters Каждое поколение склонно полагать, что […]