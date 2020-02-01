«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 16 матчей

На туманном Альбионе продолжает победное шествие футбольный клуб "Ливерпуль". В матче 25 тура английской премьер-лиги "красные" довели свою победную серию до 16 матчей, обыграв "Саутгемптон". Встреча завершилась с крупным счетом 4:0.

Победа подопечным Юргена Клоппа далась не так просто. Первый тайм остался скупым на голы, и "святые" смогли выстоять против лидера АПЛ. Впрочем, уже после перерыва Алекс-Окслейд Чемберлейн, Джордан Хендерсон и Мохамед Салах, оформивший дубль, поразили ворота южан и добились разгромной победы.

Успех в родных стенах над "Саутгемптоном" стал для "Ливерпуля" 16-м кряду. Этот результат позволяет мерсисайдцам продолжать возглавлять таблицу чемпионата Англии. В их активе 73 очка. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет 22 очка.

Источник: Вести

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Последнее: На туманном Альбионе продолжает победное шествие футбольный клуб "Ливерпуль". В матче 25 тура английской премьер-лиги "красные" довели свою победную серию до 16 матчей, обыграв "Саутгемптон". Встреча завершилась с крупным счетом 4:0. Победа подопечным Юргена Клоппа далась не так просто. Первый тайм остался скупым на голы, и "святые" смогли выстоять против лидера АПЛ. Впрочем, уже после […]