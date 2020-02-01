Названы шесть признаков избытка соли в рационе

Названы шесть признаков избытка соли в рационе

01.02.2020, 22:30, Разное

Соль является наиболее популярной специей в мире, однако ее переизбыток в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперты назвали признаки переизбытка соли в организме, на которые стоит обратить внимание.
Среди основных признаков исследователи назвали увлеченность полуфабрикатами и обезвоживание. Первые указанные продукты всегда содержат в себе много специй, а вот к признакам обезвоживания организма можно отнести головные боли или частые пробуждения с чувством жажды. При одутловатости лица или отёчности конечностей тоже стоит пересмотреть рацион.

Кроме того, из-за переизбытка соли еда может показаться не такой вкусной, как обычно, на что тоже стоит обратить внимание. Ещё одним признаком является высокое артериальное давление. Это значит, что соль удерживает жидкость в кровеносных сосудах, увеличивает объёма крови и повышает давление на сосудистые стенки. Сигналом должна стать и боль в области почек.



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