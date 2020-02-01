Стали известны последствия заражения коронавирусом через глаза

Китайские исследователи предупредили, что коронавирус может попасть в организм, если человек потрет глаза. Игорь Азнаурян, офтальмохирург, прокомментировал полученные данные и пояснил о последствиях такого способа заражения.

Эксперт отметил, что подобный способ вполне реален. Если на руках будет находиться достаточное количество вируса, он может через слизистую глаз попасть в организм. Особенно опасности подвержены жители мегаполисов, так как они много времени проводят в общественном транспорте, где вирусы, как известно, распространяются быстрее.

Чтобы предотвратить опасность, специалист советует не игнорировать правила гигиены, тщательно мыть руки после посещения общественных мест или транспорта, а также воздерживаться от прикосновений руками к глазам, губам и лицу в целом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На туманном Альбионе продолжает победное шествие футбольный клуб "Ливерпуль". В матче 25 тура английской премьер-лиги "красные" довели свою победную серию до 16 матчей, обыграв "Саутгемптон". Встреча завершилась с крупным счетом 4:0. Победа подопечным Юргена Клоппа далась не так просто. Первый тайм остался скупым на голы, и "святые" смогли выстоять против лидера АПЛ. Впрочем, уже после […]