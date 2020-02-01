Стали известны последствия заражения коронавирусом через глаза

Стали известны последствия заражения коронавирусом через глаза

01.02.2020, 22:30, Разное

Китайские исследователи предупредили, что коронавирус может попасть в организм, если человек потрет глаза. Игорь Азнаурян, офтальмохирург, прокомментировал полученные данные и пояснил о последствиях такого способа заражения.
Эксперт отметил, что подобный способ вполне реален. Если на руках будет находиться достаточное количество вируса, он может через слизистую глаз попасть в организм. Особенно опасности подвержены жители мегаполисов, так как они много времени проводят в общественном транспорте, где вирусы, как известно, распространяются быстрее.

Чтобы предотвратить опасность, специалист советует не игнорировать правила гигиены, тщательно мыть руки после посещения общественных мест или транспорта, а также воздерживаться от прикосновений руками к глазам, губам и лицу в целом.



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