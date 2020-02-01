ЛНР обратится в Международный суд в связи с обстрелом села

Луганская народная республика готовит иск в Международный уголовный суд в связи с минометным обстрелом жилого массива села Березовское в субботу, 1 февраля.
Как сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в республике хотят привлечь к ответственности командира 93-й бригады Вооруженных сил Украины, с позиций которой велся огонь.
По словам Осадчего, представитель ЛНР считают командира бригады Дмитрия Брыжинского виновным по статьям "Геноцид" и "Преступления против человечности".
В результате обстрела Березовского разрушена хозяйственная постройка и повреждена трансформаторная подстанция.
Осадчий заявил, что ситуация на этом направлении у линии соприкосновения в последнее время обострилась. Это, по его мнению, связано с тем, что личный состав 93-1 бригады украинских Вооруженных сил вышел из-под контроля, а командир не желает соблюдать режим прекращения огня.
Доказательства обстрела также будут Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, пишет РИА Новости.
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