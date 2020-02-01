Новый премьер Ирака пообещал защитить страну от внешнего вмешательства

Новый премьер Ирака пообещал защитить страну от внешнего вмешательства

01.02.2020, 22:26, Новости дня

Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи в обращении к нации заявил, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах и защитит Ирак от любого внешнего вмешательства.

«Обещаю защищать Ирак от любого внешнего вмешательства и не позволить превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах», – приводит текст обращения нового премьер-министра Ирака РИА «Новости».

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи в обращении к нации заявил, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах и защитит Ирак от любого внешнего вмешательства. «Обещаю защищать Ирак от любого внешнего вмешательства и не позволить превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах», – приводит текст обращения нового […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика