Правящая партия Эстонии выступила против поездки президента на 9 мая в Россию

Правящая партия Эстонии выступила против поездки президента на 9 мая в Россию

01.02.2020, 22:24, Новости дня

Входящая в правящую коалицию Эстонии партия «Отечество» приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента страны Керсти Кальюлайд на Парад победы 9 мая в Москву. Об этом сообщают «РИА Новости».

В партии объяснили свою позицию тем, что РФ переписывает историю Второй мировой войны, а также «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права».

Российские власти в ответ обвиняют в попытке переписать историю европейские страны. Президент Путин в конце прошлого года заявил, что эти государства, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. Путин и российские СМИ любят повторять фейк о том, что Советские войска не нападали на Польшу в начале Второй мировой.



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Последнее: Входящая в правящую коалицию Эстонии партия «Отечество» приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента страны Керсти Кальюлайд на Парад победы 9 мая в Москву. Об этом сообщают «РИА Новости». В партии объяснили свою позицию тем, что РФ переписывает историю Второй мировой войны, а также «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права». Российские […]

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