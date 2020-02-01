Джессика Альба умилила поклонников фотографией младшей дочери и сына

Джессика Альба умилила поклонников фотографией младшей дочери и сына

01.02.2020, 22:21, Разное

Голливудская актриса Джессика Альба воспитывает троих детей — двоих дочерей Онор Мари и Хэвен Гарнер 11 и 8 лет соответственно, а также сына Хэйса, малышу два года. Недавно звезда опубликовала в Instagram трогательный снимок, продемонстрировав, как младшая дочь заботится о брате.
На снимке дочь Джессики Альбы сидит рядом с младшим братом и обнимает его рукой. При этом девочка явно хочет позаботиться о малыше. Снимок очень понравился фанатам голливудской звезды, многие писали, что у нее очень милые детки и выражали свое восхищение звездной семьей.

За считанные часы публикация Джессики Альбы набрала множество лайков и комментариев, многие следят за жизнью кумира и отмечают, что ее фотографии наполнены теплом и любовью.
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Последнее: Голливудская актриса Джессика Альба воспитывает троих детей — двоих дочерей Онор Мари и Хэвен Гарнер 11 и 8 лет соответственно, а также сына Хэйса, малышу два года. Недавно звезда опубликовала в Instagram трогательный снимок, продемонстрировав, как младшая дочь заботится о брате. На снимке дочь Джессики Альбы сидит рядом с младшим братом и обнимает его рукой. […]

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