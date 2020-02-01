Intel запатентовала смартфон с гибким дисплеем

Компания Intel получила патент на разработку своего нового смартфона с гибким дисплеем. Новинка будет схожа с Mate X от Huawei, а патентные изображения были опубликованы в патентном бюро Южной Кореи.

Дизайнеры уже создали предполагаемые рендеры новинки, а механизм складывания окажется с внешней стороны. Достаточно разложить смартфон, чтобы он превратился в планшет. Технические характеристики новинки разработчики не разглашают, но диагональ раскладного дисплея составит примерно 8 дюймов.

Компания Intel, как известно, прежде не выпускала смартфоны или планшеты собственного производства, но не исключено появление гаджетов от технологического гиганта в будущем.

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