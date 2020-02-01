Военный эксперт: В США к 2025 году выпустят 2-3 гиперзвуковых ракеты

В послании Федеральному собранию президент РФ отметил, что РФ вышла в лидеры в гонке вооружений, оставив конкурентов, в том числе и США, позади. Однако военный эксперт Виктор Мураховский считает, что уже в течение ближайших 5 лет Пентагон выпустит 2-3 гиперзвуковых ракеты.
Вооруженные силы РФ уже используют авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, стратегический комплекс «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым боевым блоком. У остальных армий пока нет подобных преимуществ, однако не так давно в Пентагоне уже сообщили, что намерены догнать Россию и вооружиться новыми видами орудий.
Виктор Мураховский на своей странице в Facebook сообщил, что бюджетом Минобороны США на 2020 год предусмотрено финансирование четырех программ по созданию гиперзвуковых вооружений. В частности, эксперты работают над гиперзвуковой ракетой средней дальности, разрабатывается гиперзвуковая ракета и ракета HCSW, предусмотрена гиперзвуковая ракета, которая будут стартовать с авиационных носителей.
«В целом можно ожидать, — резюмирует эксперт, — что к исходу 2025 года в США будет два (скорее всего, а возможно — три) гиперзвуковых изделия оперативно-тактической и средней дальности, готовых к серийному производству. США в настоящее время не разрабатывают гиперзвуковое оружие с ядерной боевой частью».
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