Ермак надеется, что на следующей встрече “Нормандская четверка” договорится о проведении выборов на Донбассе

Помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующей встрече лидеров государств “Нормандской четверки” будет достигнута договоренность о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью проекту “KRYM – Критичне мислення”, опубликованном 1 февраля.
“Через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, мы сделаем шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября”, – сказал Ермак.
При этом помощник украинского президента подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях могут проводиться только по украинскому законодательству после вывода иностранных вооруженных формирований и возвращение под контроль Украины линии государственной границы.
Ермак добавил, что в Минских соглашениях закреплено положение, согласно которому граница передается под контроль Украины после выборов. “Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству”, – заявил он.
Ермак сказал, что Украина готова обсуждать с Россией “какие-то гарантии”, чтобы получить контроль над границей до проведения выборов.
ВИДЕОВидео: KRYM — критичне мислення / YouTube
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего, в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Украина в свою очередь настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.
На встрече “Нормандской четверки” в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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