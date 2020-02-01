Беременная Саша Черно готова к разводу с Иосифом Оганесяном

Беременная Саша Черно пояснила поклонникам о начале бракоразводного процесса с Иосифом Оганесяном. Участница шоу «Дом-2» пояснила о неспособности найти общий язык с мужем.

Отношения Черно и Оганесяна начались несколько лет назад в рамках скандального телешоу. В Instagram она пояснила о подготовке к жизни без мужчины. Черно призналась, что всегда боялась стать матерью-одиночкой. При этом насильно удерживать кого-либо возле себя не желает.

«Я сильная, смогу справиться со всем», — отмечает участница телестройки.

По словам Саши Черно, в течение нескольких месяцев муж продолжал говорить о разводе. Она осознаёт, что он не в полной мере доволен их отношениями. При этом Иосиф Оганесян якобы не знает, как оставить жену и не выглядеть негодяем. По словам Саши Черно, она уважает выбор супруга, который всегда желал быть «сам по себе». И теперь отпускает его без угрызений совести.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Беременная Саша Черно пояснила поклонникам о начале бракоразводного процесса с Иосифом Оганесяном. Участница шоу «Дом-2» пояснила о неспособности найти общий язык с мужем. Отношения Черно и Оганесяна начались несколько лет назад в рамках скандального телешоу. В Instagram она пояснила о подготовке к жизни без мужчины. Черно призналась, что всегда боялась стать матерью-одиночкой. При этом насильно […]