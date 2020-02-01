Издание The National Interest назвало пять самых грозных видов вооружений в СССР

Советский союз поражал своей мощью весь мир, обладая самой выдающейся армией в мире. Издание The National Interest из США назвало самые выдающиеся орудия из СССР, отметив их сверхбоевую мощь.

В первую очередь эксперты отметили автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году. Он помогал солдатам поражать противников, а после создания было выпущено более 75 миллионов образцов указанного оружия. Внешне АК-47 похож на другие винтовки, в частности на немецкую StG-44, которая стала первым в мире настоящим автоматом, и на американскую самозарядную винтовку M-1 Garand.

Также вспомнили специалисты и подводный ракетный крейсер класса «Тайфун». Эти подводные лодки являлись одним из главных элементов системы российского ядерного сдерживания на море. Длина лодки достигала 175 метров, а объем водозамещения — 24 тысячи тонн. Созданный в конце Второй мировой войны средний танк Т-54 стал иновационным для своего времени, его оснастили новой подвеской и орудийной башней, 100-миллиметровой пушкой. Т-54 представлял собой отличное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности.

Бомбардировщик Ту-160 прославился во время войны и даже получил прозвище «Белый лебедь», способен действовать в плохих погодных условиях, а также приспособлен к работе в ночное время суток. Он может нести на борту 22 тонны боеприпасов в двух оружейных отсеках, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками Х-55.

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