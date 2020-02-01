В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

01.02.2020, 22:04, Разное

Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли рассказал о том, что современное вооружение РФ отстает от уровня такового в годы СССР. Эксперт сравнил полученные данные и назвал крупные технологические прорывы угрозой для своей страны.
«Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны», — отметил Модли.

Эксперт считает, что на данный момент США нужно мобилизировать все силы, чтобы предотвратить угрозу в будущем. Прежде в Пентагоне уже отметили, что специалисты приступили к разработке противодействия гиперзвуковому оружию, чтобы сократить отставание в военной сфере от Китая и России.



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