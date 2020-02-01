Личное: Сама себя просрала!

36-летняя певица МакSим уходит со сцены. Вот что по этому поводу говорит директор певицы Маргарита Соколова:

В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий.



Фото: Соцсети

Ну, «обострение проблем со здоровьем» у певицы Максим — можно я больше не буду менять раскладку клавиатуры ради одной буквы в этом и без того глупом, на мой взгляд, псевдониме? — налицо. В прямом смысле того слова.

Однако в том, что эти проблемы связанны «с травмами, полученными в аварии», я сильно сомневаюсь.

Максим — не первая и не последняя женщина, получившая травмы.

Однако далеко не каждая из этих женщин имеет на лице характерный отёк, свойственный алкоголичкам.



Фото: Соцсети

Далеко не каждая из этих женщин сталкивается с набором веса, который также характерен для пьющих баб.



Фото: Соцсети

Нет, я не утверждаю, что Максим — алкоголичка, но — ёлы-палы! — очень на неё похожа.

Конечно, можно сказать: «С кем не бывает? Ну, выпила на своём собственном концерте. Один раз ещё ни о чём не говорит!»

Может, кому-то и не говорит, но лично мне такой «один раз» говорит о многом. Если человек напивается на работе (а сцена для артиста — это именно работа), то его или её взаимоотношения с алкоголем зашли слишком далеко.

Что бы вы подумали о пьяном таксисте, сев на заднее сидение его автомобиля? Или о пьяненькой учительнице в школе? Или о нетрезвом докторе?

Правильно: вы бы подумали, что этот персонаж — пьяница. Точно такое же должно быть отношение и к артисту.

Зритель приходит на концерт отдыхать. Артист — не отдыхать вместе со зрителем, а работать.

Таксист садится за руль не для того, чтобы кататься вместе с заказчиком, а работать.

Если человек любой профессии появляется на рабочем месте в нетрезвом виде, его увольняют.

Именно это, подозреваю, и произошло с Максим. Устав от её возлияний, продюсеры просто выперли певицу «в бессрочный отпуск на неопределенный срок».

Тем более, что Максим — это не Монсеррат Кабалье, а всё-таки певица ртом уровня «поющих трусов». Для «поющих трусов» очень важно иметь тело, на котором хорошо сидят любые трусы.

Максим это тело потеряла. Скорее всего, пропила и прозакусывала.



Фото: Соцсети

Мне её жаль. Сама себя просрала!

Какие у вас отношения с алкоголем? Сколько? Как часто? Только честно.

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро

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Последнее: 36-летняя певица МакSим уходит со сцены. Вот что по этому поводу говорит директор певицы Маргарита Соколова: В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим […]