В США оценили последствия отставания от РФ в сфере гиперзвукового оружия

Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли сравнил отставание от РФ в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году, информирует Breaking Defence.

«Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны», – цитирует и.о. главы ВМС США РИА «Новости».

По его словам, США необходимо мобилизовать все ресурсы для использования потенциала этого типа вооружений по максимуму в будущем.

«Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду «Полный вперед», – сообщил Модли в записке личному составу.

Напомним, в середине января замглавы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Штатам потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.





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